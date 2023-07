Montgolfière Annonay : s’envoyer en l'air en Ardèche !

Car avant d’être championne de l’aérostat, elle brille dans une autre industrie : la papeterie. Le Musée des Papeteries Canson et Montgolfier , à Davézieux, témoigne de cette aventure. Evoquée lors du survol de la Cance, la tannerie, elle, survit grâce à des PME et à une passementerie, à visiter absolument. L’entreprise Dumas est l’une des trois dernières de France.Depuis 1926, la famille entretient cet artisanat qui consiste à transformer les peaux animales en « papier » pour les vendre aux as de la décoration et de l’enluminure. Un savoir-faire inédit pour cette « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Pas encore rassasiés d’industrie ? Cap sur le Musée du charronnage au car, à Vanosc.Carrossier dans ce village dès 1913, l’ambitieux Joseph Besset s’installe en 1925 à Annonay pour construire des bus – le site est aujourd’hui une usine IVECO. En 1938, il fabriquera le premier autocar européen à structure autoportante.Le musée plaira aux nostalgiques de la France rurale des années 1950 : il présente des modèles vintage d’autocars, les bus Floirat, Chausson, Saviem… Pour les fans de balade aérienne et d’histoire manufacturière, rien de tel, vous l’aurez compris, qu’une escapade à Annonay, cette commune française située en région Auvergne Rhône-Alpes.