Découvrez l’autre rivière d'Ardèche à découvrir en canoë, loin des foules

Comme au départ des 24h du Mans, il faut rejoindre son «» à pied. Heureusement sans courir ! Installé dans un pré au bord de la rivière, sur la commune de Chassagnes , 4 km en aval des Vans,est conséquent. Bateau trainé jusqu’à l’eau fraîche, il ne reste plus qu’à s’assoir dedans et à glisser dans le – léger – courant.Partir tôt le matin est un avantage. La plupart des familles ne sont pas encore arrivées et si celles déjà sur place décident de musarder, on se retrouve vite en pôle position sur la rivière, offerte alors en exclusivité.L’entame du parcours est tranquille. Elle dévoile des berges gentiment boisées, quelques plagettes isolées et surtout, l’absence totale de trafic sur les rives, dépourvues de routes et de sentiers.Une petite heure s’écoule à ce rythme,au même instant, une trentaine de km au nord. Le niveau d’eau n’est pas très élevé, le coup de pagaie devient régulier, adultes et enfants sont prêts à «» les premiers rapides.