L’Ardèche, entre Cévennes et Provence

La partie cévenole exige curiosité et audace. Si le village de Banne affiche son évidence de bourg perché, dominé par les ruines d’un château, Naves est déjà plus secret.



La beauté rude des façades se révèle dans ses passages pierreux, autour de l’église du 12e s.



Ce bourg de poche doit sa prospérité à l’élevage du ver à soie, longtemps la spécialité des Cévennes.



Dans le genre cévenol, Thines est au top. Depuis Les Vans, 20 km de route étroite remontent le long d’une gorge jusqu’à ce minuscule village noyé dans les châtaigniers, les chênes verts et la bruyère.



Plusieurs sentiers de randonnée permettent de le contourner. Ici, seul résonne aux oreilles des cinq habitants le chant des oiseaux et du torrent.



Au pays du schiste et du granit rude, pas d’esbroufe : sobriété et authenticité sont de mise, des vertus cardinales en Ardèche méridionale.