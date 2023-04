La Région Occitanie lance un nouveau dispositif au profit des Cévennes

Plus qu’un simple positionnement, le PACT Cévennes est un manifeste pour une vision partagée entre habitants et professionnels d’un tourisme qui répond aux défis économiques, environnementaux et sociétaux du territoire et aux aspirations des visiteurs

Le PACT Cévennes est doté d’, pour les trois prochaines années afin de déployer la stratégie de développement touristique de ce territoire, élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs signataires.Le plan d’actions du PACT Cévennes vise aussi bien les professionnels et acteurs du tourisme, leaders, relais d’opinion et habitants que les visiteurs et tout particulièrement(jeunes, étudiants...), en privilégiant les ailes de saison et les clientèles émanant des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Ile de France.», souligne de son côté Pascale Fortunat-Deschamps, présidente de Gard Tourisme.