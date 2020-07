De Saint-Etienne à Montélimar, itinéraire de vacances en Auvergne-Rhône-Alpes

Le musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne abrite trois collections techniques d’envergure nationale et internationale : armes, cycles et rubans.



Il offre un regard contemporain sur les industries d’art et de design du quotidien : une alliance réussie entre l’art et l’industrie, le beau et l’utile, la forme et la fonction, l’innovation et les usages.



A une quinzaine de kilomètres, à Firminy, c’est le plus vaste ensemble architectural conçu et réalisé par le Corbusier en Europe - et le 2e au monde après Chandigarh en Inde.



Les cinq sites à explorer : une unité d’habitation, une église, une maison de la culture, un stade et une piscine. Ils sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, confirmant ainsi le rôle de référent de l’architecte français sur l’architecture des 20e et 21e siècles.



Aux portes de la ville, pour une parenthèse vivifiante, le Parc Naturel Régional du Pilat.



Avec des sommets qui culminent à 1 432 mètres (Crêt de la Perdrix), la vue est d’une ampleur exceptionnelle : au Nord vers les monts du Forez et du Lyonnais, à l’Est la vallée du Rhône et la majestueuse chaîne des Alpes qui se dévoile par temps clair du Mont-Blanc jusqu’au Ventoux, au sud les montagnes de l’Ardèche puis, en se tournant vers l’Ouest, le Massif central, le Mézenc, le Cantal et le Sancy !



Le Pilat peut se visiter à pied, à vélo, à cheval et on peut y faire de nombreuses activités sportives : parapente, via ferrata, accrobranche, cani-randonnée (été/hiver) ou encore du dévalkart, qui consiste à descendre les pistes aménagées aux commandes d’un kart non motorisé.



La remontée se fait sans effort grâce au téléski. Un circuit enfant 4/10 ans. Ouvert en juillet et août.



Le Saviez-vous ? Le Parc naturel du Pilat abrite Roisey, « la ville la moins polluée de France ».