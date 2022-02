Home des Bois, une expérience rustique et responsable dans la Drôme

Désormais, ces cinq hébergements sont ouverts à la réservation pour partager une expérience atypique, entre rusticité acceptée et convivialité provoquée.



Chaque cabane est un refuge pour se retrouver en couple ou en famille. La cuisine et les sanitaires sont à partager pour encourager les échanges entre les résidents d’un soir ou de plusieurs jours. Le petit-déjeuner est proposé avec des produits locaux, voire cultivés sur place.



Les deux frères mettent à profit leurs connaissances en tant que paysagistes pour intervenir le moins possible tout en entretenant le parc pour créer des niches écologiques pour les animaux et des espaces de détente pour les invités.



« Nous avions à souhait de créer un parc botanique », explique Yolain. « Nous avons donc commencé à planter de nombreuses essences d'arbres et arbustes qui ont créé par la même occasion des habitats et des garde-mangers pour les animaux ».



« On peut observer plus de 300 espèces de végétaux différentes sur le site dont quelques-unes assez rares », poursuit Loïc - ou est-ce l’inverse.