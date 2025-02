GreenGo : une année 2024 record et après ?

Avant nous avions plutôt une stratégie "go to market", un peu comme si nous étions un Airbnb green. Nous avons constitué la base d'offres, maintenant nous allons l'utiliser pour construire quelque chose de différenciant, par rapport à des acteurs comme Booking et Airbnb.



Nous voulons être la clé d'entrée pour trouver des vacances qui donnent envie, tout en ayant un impact environnemental significatif. Pour cela, il faut des investissements technologiques très importants, notamment dans le transport.



Il n'y a pas les infrastructures, ni même parfois la data, pour obtenir une réponse en seulement un quart de seconde,

Comme l’ensemble des secteurs d’activité, le tourisme est arrivé à un tournant de son histoire et doit se réinventer, en intégrant les principes de durabilité, d’authenticité et de consommation raisonnée.



Un séjour réservé sur notre plateforme génère un coût carbone six fois inférieur, en moyenne, à celui d’une prestation touristique classique

acteur incontournable