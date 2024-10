Pourquoi GreenGo lève 3 millions d'euros ? 🔑

Quatre mois après son lancement, près de 25% des usagers utilisent cet onglet et c'est là -dessus que le site veut se démarquer.



" Avant nous avions plutôt une stratégie "go to market", un peu comme si nous étions un Airbnb green. Nous avons constitué la base d'offres, maintenant nous allons l'utiliser pour construire quelque chose de différenciant, par rapport à des acteurs comme Booking et Airbnb.



Nous voulons être la clé d'entrée pour trouver des vacances qui donnent envie, tout en ayant un impact environnemental significatif. Pour cela, il faut des investissements technologiques très importants, notamment dans le transport.



Il n'y a pas les infrastructures, ni même parfois la data, pour obtenir une réponse en seulement un quart de seconde, " recontextualise l'entrepreneur.



Tout l'enjeu des prochains mois sera de développer la technologie et entrainer toujours davantage l'algorithme.



L'équipe, déjà composée d'une vingtaine de personnes, ne devrait pas grandir de façon exponentielle, même si certains ajustements seront faits pour atteindre le cap des 25 contrats.



" La traction est importante et les premiers retours sont très encourageants. Nous voulons nous appuyer dessus pour inventer un nouveau paradigme dans l'industrie.



GreenGo Explore est la première étape du projet, c'est notre game changer à moyen terme, pour devenir à terme le leader du voyage bas carbone en Europe.



L'Europe sera le coup d'après. Pour le moment, nous voulons imposer cette vision, puis nous nous attaquerons aux autres marchés, " précise le cofondateur.



Les frontières françaises seront sans doute franchies rapidement pour s'installer à Bruxelles, puisque l'un des investisseurs est belge, avant d'attendre l'aube de la nouvelle décennie pour s'attaquer au continent européen.