GreenGo en pleine croissance : "nous tenons notre business plan" 🔑

TourMaG - Vous trouvez que la conscience écologique avance dans le secteur de l’hébergement ?



Guillaume Jouffre : Je trouve qu’il y a une prise de conscience de manière générale, chez le consommateur lambda. Les hébergeurs sont, eux aussi, des consommateurs lambda, avec la même prise de conscience. Ils font évoluer leur business dans ce sens. Nous sentons un effet sur le marché, des actions se développent petit à petit.



Dans le même temps, nous sentons que l’écosystème institutionnel bouge aussi, c’est plus lent, mais ça vient, avec des actions de l’ADEME auprès des campings, l’intégration de critères de durabilité dans les classements hôteliers... On valorise davantage le volet écologique des hébergeurs.



TourMaG - Vous, comment prenez-vous votre part dans cet écosystème ?



Guillaume Jouffre : En tant qu’entreprise à mission, nous avons des objectifs sociaux et environnementaux, qui viennent avec des piliers opérationnels, dont le fait d’informer et de sensibiliser le grand public et les hébergeurs.



Nous sommes aller plus loin dans l’accompagnement de nos parties prenantes, vers des actions plus vertueuses et toujours plus de durabilité.



Nous évaluons les hébergeurs, mais cet hiver, nous allons lancer un certain nombre de solutions pour les accompagner et renforcer leurs actions.