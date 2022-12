Greenwashing : l’aérien se paie la SNCF et gagne ! Oui mais...

« est d’avis que les deux publicités (incriminées, ndlr) méconnaissent les points 2 et 4 de la Recommandation Développement durable de l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) »

Greenwashing or not greenwashing ? Telle est la question. Le 28 septembre 2022, la Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers (FNAM), qui représenteLes avis du JDP n’ont pas un pouvoir contraignant ni une légitimité légale, mais le dépôt de plainte devant lui est de plus en plus utilisé Une information incongrue, qui était passée hors de nos radars, mais qui revient aujourd’hui, avec un jugement rendu en novembre et publié le 5 décembre 2022 : le jury, à savoir :Sauf que… De la même manière qu’on peut interpréter un chiffre, on peut aussi faire parler un jugement. Car c’est une victoire pour la FNAM certes,On a passé au radar la décision du Jury , et on vous explique.