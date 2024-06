GreenGo Explore se rêve en site "ultime du voyage bas carbone"

Nous avons réfléchi depuis plus d'un an sur notre nouvelle solution, nous nous sommes rendu compte que globalement, il est devenu compliqué de réserver ses vacances aujourd'hui.



Il faut jongler entre de nombreux sites, ceux des transports, logements, d'inspirations, etc.



Les plateformes demandent majoritairement à l'internaute : où allez-vous ? Sauf que dans bien des cas, ils ne savent pas,

Après l'euphorie du revenge travel, l'activité touristique rentre dans le rang et les Français reprennent leurs habitudes.Dans une étude de 2015, le CREDOC rappelait toute l'importance des vacances pour nos concitoyens, non seulement ils sont plus heureux, mais les voyages permettent de réduire le sentiment de solitude, de favoriser la mobilité sociale et se sentir intégré dans la société.Nous apprenons aussi que ce n'est pas toujours la destination qui fait les vacances, mais souvent le budget ou d'autres critères." explique Guillaume Jouffre. se veut un moteur de recherche et de réservation de vacances écoresponsables, mais qui change le paradigme des requêtes.