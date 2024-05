Surtourisme : les 5 destinations éco-responsables selon GreenGo

Fondée dans le but de proposer une alternative durable aux grandes plateformes de réservation, GreenGo met en avant des hébergements respectueux de l'environnement et favorise un tourisme responsable. La mission principale de GreenGo est de concilier l’attrait du voyage avec la préservation de la planète, en offrant des séjours dans des logements qui adoptent des pratiques écologiques et durables.



Les hébergements présents sur GreenGo sont sélectionnés selon des critères stricts de durabilité. Ceux-ci incluent l’utilisation d’énergies renouvelables, la gestion efficace des ressources en eau, la réduction des déchets et l'intégration dans le milieu naturel et culturel local. En mettant en avant ces pratiques, la plateforme encourage les voyageurs à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement et à faire des choix de séjour qui soutiennent les communautés locales.



En collaboration avec Lokki, une plateforme spécialisée dans la location d’équipements de loisirs, GreenGo offre également des solutions pour un tourisme plus conscient. Ensemble, ils ont publié un guide des « échappées belles oubliées », mettant en lumière des destinations peu connues mais riches en biodiversité et en culture, où le tourisme durable peut vraiment faire la différence. Cette initiative vise à sensibiliser les voyageurs à l'importance de préserver notre planète tout en découvrant des lieux uniques et authentiques.



« Depuis notre lancement en 2021, nous avons à cœur de favoriser le tourisme dans des régions moins sollicités afin de permettre aux français soucieux de leur impact environnemental de profiter de séjours authentiques, parfois insolites, en accord avec leurs valeurs. D’année en année, nous avons observé un vrai engouement pour ces territoires, conséquence d’une prise de conscience de plus en plus prégnante chez les voyageurs qui ont la volonté de limiter le surtourisme. » explique Guillaume Jouffre, co-fondateur de GreenGo.