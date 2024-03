Environnement : la croisière, une cible bien trop facile ? 🔑

Il ne s’agit pas de remettre en cause les rapports des associations, basées sur des études scientifiques, mais il serait juste de préciser que les croisiéristes ne les jettent pas par-dessus bord, au risque, évidemment, de finir par être boudés par les passagers de plus en plus sensibles à ces questions environnementales.



On peut évidemment ne pas être attiré par ces grands paquebots mais faut-il rappeler que la croisière est multiple : du catamaran qu’on loue avec équipage, en passant par les croisières fluviales ou les navires d’exploration, il y a un bateau pour chaque type de vacanciers.



Comme le secteur restera longtemps encore le punching ball des détracteurs du voyage, c’est sans doute ce message sur lequel doivent porter les organisations professionnelles pour gagner le cœur de nouveaux croisiéristes et ainsi éviter qu’elle soit considérée, pour les observateurs les plus bienveillants, comme un « mal nécessaire ».