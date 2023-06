Train, voiture, avion ? GreenGo lance un comparateur carbone

La plateforme de location d'hébergements écoresponsables GreenGo se diversifie et propose désormais un comparateur carbone des moyens de transport. Pour GreenGo, ça n'est pas le premier pas de côté pour aller voir un peu plus loin que son cœur de métier.Avec la publication d'un guide du voyage bas carbone la start-up faisait sa première incursion dans les mobilités.Ce guide permettait de sensibiliser aux enjeux, en incitant à partir différemment et moins loin.Pour aller plus loin, GreenGo met désormais à disposition un comparateur, avec l'aide technologique de son partenaire Tictactrip L'outil propose de comparer 6 moyens de transport :On peut indiquer le nombre de personnes (ce qui change considérablement la donne en matière de CO2), et les dates du voyage.