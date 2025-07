Stendhal et les voyages au sens profond d'Emmanuelle Llop

J'évolue en même temps que la conscience collective, qui commence à se former sur l’impact du tourisme dans le monde, entre nécessité économique pour les destinations, désir de découvrir le monde ou de buller sur une plage, et écologie et urgence climatique.



Je me suis ouverte à ces problématiques en même temps et je ne transige pas sur ces principes.



Désormais, je n’irai plus me balader à dos d’éléphant en Thaïlande ni voir des dauphins captifs à Cuba. Je préfère replanter des palétuviers au Sénégal ou fabriquer (enfin, essayer) du pain dans le désert marocain,

Mes enfants voyagent aussi seules, en donnant d’abord à leurs voyages un sens profond : reconstruire des écoles au Népal, veiller à l’éclosion des œufs de tortues au Costa Rica ou soigner des oiseaux dans un sanctuaire en Équateur...



Mon entourage me connaît bien, je les secoue pour que leurs voyages aient du sens, autant que possible.



Ma vision du voyage, sincèrement — et tant pis si cela semble un peu candide, voire à la mode —, c’est de voyager peut-être moins, mais mieux et durablement quand c’est possible, dans le respect des humains et de la planèt,

Et s'il y a des voyages lointains, Emmanuelle Llop passe aussi ses vacances dans le sud de la France, dans une maison de famille.Entre ce premier voyage et le dernier, beaucoup de choses se sont passées, notamment dans sa manière de voir le monde." affirme la fondatrice du cabinet spécialisé EQUINOXE AVOCATS. Et en tant que maman, Emmanuelle Llop a voulu transmettre certaines valeurs à ses trois filles.Le voyage ne peut pas être futile ou oisif, du moins pas uniquement." souhait-t-elle.