Ennismore développe le all-inclusive au Mexique

Ennismore a annoncé le 17 avril 2025 l’intégration de six resorts all-inclusive à son portefeuille dans la zone Amériques, représentant plus de 1 600 chambres, auxquelles s’ajoutent 900 chambres supplémentaires en développement. Cette opération renforce le positionnement du groupe sur le segment du luxe tout compris, en pleine croissance. Les nouveaux établissements, situés à Puerto Vallarta, Cozumel, Cancun, Acapulco et Ixtapa, participent à l’élargissement de l’offre du groupe, avec un accent particulier sur les destinations balnéaires majeures.



Trois de ces établissements situés à Puerto Vallarta, Cozumel et Cancun seront rénovés et opérés sous la marque Rixos Hotels, marquant l’arrivée au Mexique de cette enseigne spécialisée dans l’hôtellerie de luxe all-inclusive. Fondée par Fettah Tamince, Rixos propose depuis plus de vingt ans des séjours comprenant toutes les prestations (restauration, bien-être, divertissement) dans une approche haut de gamme. Depuis son intégration au sein d’Ennismore en 2017, Rixos a triplé son réseau et étendu sa présence en Turquie, au Moyen-Orient, en Égypte et en Asie.



Ces six resorts seront intégrés à la ALL Inclusive Collection, lancée par Ennismore en 2023 et regroupant les resorts de ses marques lifestyle, telles que Rixos, SLS, SO/ et Hyde. Le portefeuille all-inclusive global du groupe comprend désormais plus de 60 complexes.