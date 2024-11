Ennismore ouvre un deuxième Mama Shelter en Italie

« Nous sommes ravis de finaliser l’acquisition du Mama Shelter Lac de Côme en joint-venture avec Zanklon Capital , » déclare Bertrand Paulès, Managing Partner chez Extendam. « Nous sommes convaincus que le Mama Shelter Lac de Côme deviendra une référence forte en matière d’hospitalité unique et de lieux festifs, accessibles à tous. principaux hôtels lifestyle du lac de Côme, grâce à son emplacement exceptionnel au cœur de la ville, à la qualité remarquable de l’hôtel et à la force de cette marque leader sur le marché . »



Angelo Maiocchi, PDG de Nessi & Maiocchi, vendeur et promoteur, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer nos projets de transformation d’un terrain inexploité, resté vacant pendant de nombreuses décennies, en un atout essentiel pour la communauté. Notre expertise dans le domaine de l’hospitalité garantira que ce projet respecte les normes les plus élevées en matière de qualité et de durabilité, tout en améliorant l’environnement et l’économie locaux et en offrant des hébergements modernes adaptés aux besoins des voyageurs et des résidents. »



Le projet a été conçu par le studio A+B2 architettura. Les prochains hôtels seront Dubaï, Casablanca et Le Cap entre autres.