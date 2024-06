Mama Shelter Nice ouvrira ses portes le 13 juin

Fidèle à la réputation de la chaîne, le Mama Shelter Nice présente un design coloré, moderne et ludique. Les intérieurs sont conçus pour être à la fois accueillants et stimulants, avec des touches artistiques et des éléments décoratifs uniques.



Côté chambres, le blanc toujours, taloché à même les murs, égayé de rideaux ocre comme les murs des immeubles niçois du XIXe, un sol à l’accent pointilliste création vibrante de l’artiste Laureline Galliot.



Et, poudrée de rose comme les joues exposées au soleil, les carreaux des salles de bains forment un échiquier infini du sol au plafond.



Dans le lobby, de grandes glaces sont ponctuées de tentures géantes de l’artiste Kate Mary.



Au rez-de-chaussée, un patio " parenthèse verdoyante" permet de vivre à la niçoise quelque soit la météo.



Côté restauration, on trouve la grande salle avec sa cuisine ouverte, ses miroirs obliques, ses colonnes de fonte enjolivées de fresques où les tables d’hôtes rythment l’espace.



Pour le lunch et le dîner, la carte Mama est faite d’accents méditerranéens avec des plats faits maison, des planches à partager, des salades, à moins de préférer le menu du jour. Au petit-déjeuner : c’est buffet salé ou sucré ! Le dimanche, rendez-vous pour le brunch.