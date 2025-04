Emirates franchit un nouveau cap à Nice

Ce chiffre symbolique reflète non seulement les relations étroites qu'entretient notre territoire avec Dubaï et son aéroport international, l'un des hubs les plus importants au monde, mais aussi la confiance mutuelle entre la compagnie et l'aéroport Nice Côte d'Azur dans une logique de partenariat gagnant-gagnant

Depuis 30 ans,. Depuis décembre 2022, cette ligne est opérée toute l’année avec un Airbus A380, configuré en: 14 suites en Première, 76 sièges-lits en Classe Affaires et 427 sièges en Économie.Lapermet aux voyageurs d’accéder à plus de, notamment des destinations prisées telles que l’île Maurice, la Thaïlande, Bali, Sydney ou les Maldives. Elle complète l’offre d’Emirates en France, qui comprend égalementLe passage du 3 millionième passager a été célébré à l’aéroport de Nice Côte d’Azur. La passagère a reçu deux billets aller-retour entre Nice et Dubaï, en classe économique. Pour Franck Goldnadel , «. ».