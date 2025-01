Emirates renforce ses vols vers Madagascar

L'augmentation des rotations participera à renforcer également les liens économiques entre Madagascar et les Émirats Arabes Unis, en facilitant encore plus les déplacements des voyageurs que ce soit pour des motivations loisirs ou bien affaires.

Depuis le lancement de ses vols en septembre 2024 , Emirates a constaté une. Face à cet engouement, la compagnie a décidé d’ajouter deux vols supplémentaires par semaine, portant le total à six dès avril 2025. Ces, offrant une meilleure connectivité et davantage de flexibilité pour les voyageurs.Lors d’une conférence de presse organisée à Antananarivo, Essa Sulaiman Ahmad , a déclaré : «» Les autorités malgaches partagent cet enthousiasme. Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, a souligné que ces efforts appuient