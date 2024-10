Emirates et son store sont-ils en dehors des clous ? 🔑

crĂ©er des voyages sur mesure, Ă travers notamment les offres vols + hĂŽtels d’Emirates Holidays, dans un univers apaisant qui redonne son sens Ă la relation client.

Le terme sur-mesure donne l'impression qu'ils vendent autre chose que des vols. Sauf qu'ils ne vendent que des billets d'avion sur place. Je me suis rendu sur place.



Force est de reconnaßtre que cette boutique propose plus que de vendre de simples billets d'avion, constatait notre journaliste présent à l'inauguration.En effet, outre des accessoires, (valises et autres objets estampillés aux couleurs de la compagnie) , elle prétend aussi "Une phrase qui a fait tiquer le service de communication d'Emirates,''D'autres salariés de l'entreprise ne sont pas non plus trÚs à l'aise avec les termes employés et la tournure des évÚnements.Des agences de voyages particuliÚrement bonnes clientes de la compagnie apprécient modérément que"L'agencement du lieu, trois comptoirs et 8 experts du voyage sont présents pour mieux servir et conseiller les clients." nous confie Guillaume Beurdeley, le secrétaire général adjoint des Entreprises du Voyage.