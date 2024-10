Pourquoi Xavier Niel a Free et n'a pas tout compris... au voyage ? 🔑

De prime abord, j'ai envie de dire qu'il est free (libre) de penser ce qu'il veut, mais qu'il n'a pas tout compris.



Nous avons basculé sur le web, nous sommes connectés et nous faisons du Web to Store. C'est au coeur de notre activité. Puis internet est aussi devenu une véritable jungle pour le voyageur.



Ils y trouvent tout et n'importe quoi, bien souvent de mauvaises informations,

Il confond l'exercice d'une activité et l'utilisation des technologies.



C'est comme s'il comparaît le téléphone filaire, hyper ringard et le mobile alors que France Télécom est bien passée du premier au second, sans se ringardiser.



Les AGV sont nécessaires dans AU MOINS 2 domaines : la gestion globale des déplacements professionnels des entreprises, en respectant leur politique voyage, et dans l'organisation des voyages de ceux qui ont besoin d'être réassurés ou ne veulent pas consacrer leur temps à ça.



Et j'imagine assez mal cette personne acheter son mobilier chez Ikea et passer ses week-ends Ă l'assembler,

Quand je discute avec mes confrères, les chiffres d'affaires se portent tous bien.



Nous avons de plus en plus d'usagers du web mécontents ou arnaqués qui passent les portes de nos commerces. Nous sommes des experts, comme d'autres,

Et dépoussiérer l'image de la profession, c'était un peu aussi le rôle de Xavier Niel... dans la téléphonie." interpelle Jean-Charles Franchomme, le président-fondateur du CMDV et du Helpdesk.Une façon de démontrer que cette image qui leur colle aux basques n'est plus d'actualité.Même si certains se sont lancés sur le tard, la distribution a désormais pris en grande majorité le virage du digital. Et justement, s'il est une personne qui a observé cette évolution, c'est bien Jean-Pierre Mas." affirme avec le sourire, l'ancien président des Entreprises du Voyage.Une fois la page de la ringardise du secteur ou supposée telle refermée, de nombreux professionnels ont voulu ouvrir celle des naufragés d'internet. La crise sanitaire a été une chance pour une partie de la profession." peste Aurélie Orengo Berthet, la créatrice du tour-opérateur Voyage Sauvage. Alors que Xavier Niel donne des leçons aux agences de voyages, il est amusant de remarquer une chose : la relation client est plus que déplorable au sein de son entreprise.