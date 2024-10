Eluxtravel dévoile son nouveau salon au coeur de Paris (Vidéo)

Après 15 mois de travaux, Eluxtravel a ouvert les portes de son nouveau salon parisien , situé sur le boulevard Haussmann. Ce nouvel espace a été conçu pour offrir une expérience client plus immersive, alliantLe salon se distingue par l'installation d'écrans interactifs. L'aménagement de ce lieu a été réalisé par le cabinet Malherbe Paris , une agence internationale de design spécialisée dans la conception d'espaces pour le secteur du luxe.Avec ce nouvel espace, Eluxtravel renforce sa présence à Paris, où il dispose déjà de, notamment dans les 7ème, et 16ème arrondissements, ainsi qu'à Versailles et Rouen.Cette expansion s'inscrit dansplus large du groupe, récemment soutenue par une levée de fonds de 5 millions d'euros . Ce financement vise à accélérer le développement d'Elux Groupe et à consolider sa position sur le marché du voyage sur mesure.