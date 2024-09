Nous ne sommes pas des extrémistes, contrairement à ce que les gens peuvent croire.



Nous étudions les propositions avec des biologistes et naturalistes, nous avons sélectionné Rivage du Monde et Grand Espace pour les observations animalières.



Ce sont des groupes de quelques dizaines de personnes et pas 100 ou 150, l'approche est plus lointaine avec moins d'escales, donc l'observation se fait plus du bateau,

Nous sélectionnons les agents, des personnes qui sont engagées dans notre combat et formées pour revendre nos produits. Il est hors de question que les clients ne soient pas sensibilisés à la question, donc nous choisissons les agents qui feront cette démarche.

Notre but : ne pas être plus cher.



Nous devons être à la portée de tout le monde. Nous ne faisons pas du sur-mesure, mais du "à la carte". Nous avons créé des modules à assembler, selon les pays et zones, en fonction de leurs envies.



Les agences les additionnent avec leurs clients, puis elles obtiennent le prix final, nous nous sommes mis à la place des AGV,

" explique Aurélie Orengo Berthet.davantage du bateau. Et comme le tour-opérateur se veut différent,Il n'y aura pas de réseau, ni même de mini-réseau. Myriam Tord , Co-créatrice du Helpdesk des Pros du Tourisme et conseillère voyages chez Versailles Voyages, et deux agences Prêt-à-Partir sont en phase de test depuis quelques semaines. L'ensemble du réseau assistera à une formation, lors de la prochaine session des universités du groupe de François Piot, biologiste de formation.Et pour rendre la cause accessible à toutes les agences engagées, Voyage Sauvage veut concurrencer les tour-opérateurs sur le levier principal des voyageurs : le prix." conclut une responsable heureuse de pouvoir s'atteler pleinement à sa nouvelle mission.