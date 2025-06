Voyage Sauvage : "avec Perrine Crosmary, les clients vivent un véritable documentaire" [ABO]

Je pense que cela va prendre du temps, je crois beaucoup plus à la collaboration et à la relation de confiance.



J'ai créé un webinaire pour le réseau Prêt-à-Partir (PAP) afin d'expliquer aux professionnels du tourisme les spécificités de Voyage Sauvage, notre philosophie et à qui s’adressent nos séjours.



À partir du moment où les agents ont suivi cette formation, leur regard change sur nous et ils nous identifient. Ils comprennent ce que nous faisons ; derrière, c’est plus facile de nous vendre

Malheureusement, ce n’était pas assez vendeur, ça ne leur parlait pas assez.



Nous avons remarqué que les agents pensent à nous quand un client leur demande un sanctuaire en Thaïlande. Sauf que cela ne concerne que très peu de clients. Nous voulons répondre à ceux qui aiment la nature et les animaux.



Nous voulons nous définir comme le spécialiste des voyages nature et animaliers. Notre production et notre état d’esprit n’ont pas changé, par contre notre communication a évolué,

Comme pour les séjours en France, il ne suffit pas de mettre une offre sur le marché, pour voir les réservations tomber.Les produits plus responsables, destinés à une clientèle bien particulière, doivent être bien expliqués et vulgarisés auprès des agents de voyages." affirme Aurélie Orengo Berthet.Le renouvellement des équipes dans les agences de François Piot a été un atout supplémentaire.Il faut alors aller les convaincre du bien-fondé de la démarche.Et ces formations en ligne, ainsi que l’envoi de nombreuses newsletters, portent leurs fruits.La centaine de points de vente PAP, auprès desquels le TO est référencé, adhère au discours et à la promesse.Celle-ci a d’ailleurs évolué, pour entrer un peu plus dans les têtes des professionnels." poursuit celle qui a eu les honneurs du journal Les Echos.