Jetset dévoile sa nouvelle brochure 2024

Canada Est : vivez une expérience éco-luxe au Dôme à Charlevoix, un hébergement insolite entre Baie St Paul et le massif de Charlevoix, à partir de 495€ pour 2 nuits.

Canada Ouest : découvrez le Stanley Park à vélo lors d'une balade guidée de 3 heures dans le meilleur parc urbain au monde, à partir de 75€.

États-Unis Est : partez à la découverte du Hip Hop entre East Harlem et le Bronx lors d'une visite guidée de 3h30 à pied avec un guide francophone, pour 90€.

États-Unis Sud : explorez les Keys en catamaran lors d'une croisière de 4h30 en Floride avec des guides naturalistes anglophones, à partir de 220€.

La brochure s'ouvre sur deux destinations exceptionnelles : les Bahamas et les. Chacune de ces destinations est accompagnée d'un "" et d'une page dédiée aux inspirations et expériences uniques. Par exemple, vous pourrez découvrir les Bahamas lors d'une excursion de 4 heures avec un guide anglophone, incluant des dégustations culinaires et une visite de Nassau, à partir de 195€. Ou encore explorer, lors d'une excursion de 8 heures avec déjeuner barbecue, à partir de 195€.Ensuite, la brochure met en avant le Canada et lesavecen autotour et un circuit en train reliant les grandes villes de l'Est. Ces propositions d'excursions, visites et activités constituent la nouveauté de cette brochure 2024. Elles vont des basiques incontournables aux expériences plus originales de trois à quatre jours. Dessont donnés pour chaque produit.Voici quelques exemples d'inspirations et expériences uniques :La brochure propose également des, telles que la découverte de Washington by night à vélo, un tour de 3 heures en anglais pour 70€, ou encore la visite guidée francophone de Los Angeles en vieille voiture américaine, incluant Hollywood, Walk of Fame, Bel Air et bien d'autres quartiers mythiques, à partir de 1050€ pour un groupe de 5 personnes maximum.Les clients pourront voyager à bord du. Cette expérience exceptionnelle propose un voyage de 2 jours avec une nuit dans un hôtel *** à Glenwood Springs, Colorado, et 3 repas dans le train, à partir de 1515€.Laoffre une véritable panoplie d'idées pour satisfaire les envies de voyage des clients.Pour consulter la brochure complète, rendez-vous sur la page dédiée