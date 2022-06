Appli mobile TourMaG



Jetset Voyages, votre Expert de l’Amérique du Nord à la carte

Aucun doute, l’Amérique du Nord n’a plus aucun secret pour Jetset. Depuis toutes ces années entièrement consacrées à ce continent aux multiples facettes, le voyagiste en connaît les moindres recoins et concocte des itinéraires individuels entièrement personnalisés où le voyage de l’un ne ressemble jamais au voyage de l’autre.

Rédigé par Valérie ONNO, Premium Travel le Lundi 20 Juin 2022

36 années d’expertise du sur mesure sur l’Amérique du Nord font de Jetset Voyages un acteur du tourisme BtoB incontournable sur ce continent. Ses équipes en poste depuis plus de 15 ans sont reconnues pour leur connaissance pointue des Etats-Unis et du Canada, ces terres de jeu que chaque vendeur a maintes fois sillonnées avec cette même passion inaltérable. A la fois guides et conseillers au quotidien, ils font de la création d’un voyage une mission où l’humain reste au cœur de leurs préoccupations, soucieux avant tout de l’entière satisfaction des voyageurs.



Racheté en septembre 2019 par Bruno Berrebi, président du groupe Premium Travel, le Tour Opérateur Jetset Voyages figure aujourd’hui aux côtés de 4 belles marques emblématiques spécialistes du sur mesure : Australie Tour, Alma Latina, Nouvelle Zélande Voyages et Asie Infiny. Ces experts du voyage à la carte, tous regroupés au sein du groupe Premium Travel (incluant aussi la Française des Circuits spécialiste du GIR), ouvrent la voie à de belles perspectives de création de voyages individuels.



L’Amérique par cœur… Les Etats-Unis (incluant l’archipel d’Hawaï), le Canada et les Bahamas sont les destinations phares proposées par Jetset. Pour les découvrir, les formules de voyage sont multiples, voire même infinies, avec la possibilité de laisser libre cours à toutes ses envies, même les plus atypiques. Jetset conçoit des autotours depuis 3 décennies, autant dire que le tour opérateur a toutes les clés en mains pour proposer le road trip américain parfait à des voyageurs en quête de liberté et de découvertes des grands espaces américains. Pour ceux qui aspirent à un voyage paisible, Jetset propose des découvertes en train permettant de s’affranchir des contraintes routières sur les grandes villes et de profiter de spectaculaires panoramas lors d’une traversée transcanadienne. Et pourquoi pas une incursion au plus proche des grands sites naturels en camping car ou en camper van ? Un mode de voyage souvent très apprécié des familles. Férus de Harley Davidson, la mythique route 66 vous attend pour un incroyable périple en moto en solo ou guidé. Envie d’une villa de rêve ou d’un appartement central à Miami ou New York ? Jetset va vous dénicher la perle rare. Les amateurs d’expériences authentiques et de prestations insolites ne seront pas en reste et pourront, entre autres, dormir sous un tipi, dans un igloo ou un phare, ou encore vivre des moments forts au cœur d’une réserve animalière. Pour une découverte privilégiée d’une région avec un accompagnement individuel, Jetset crée des itinéraires avec guide francophone privatif.



Le regroupement des 5 marques spécialistes du à la carte au sein du groupe Premium Travel permet aujourd’hui de proposer des voyages multi destinations combinant ces savoir-faire; à titre d’exemple les combinés Etats-Unis / Polynésie figurent parmi les demandes récurrentes des voyageurs.



Des atouts qui font la différence Le maître mot chez Jetset Voyages : la réactivité. Face aux enjeux du marché et à la volatilité des voyageurs, les équipes s’appliquent à traiter les cotations à la carte en moins de 72h.



L’écoute et le conseil vont de pair avec la connaissance experte des destinations et des produits. Jetset guide, préconise et rassure car la bienveillance est un des fondements essentiels de ses rapports avec ses partenaires agences de voyage. Pas de faux semblant, transparence et honnêteté sont de mise, s’il se présente une difficulté on ne s’en cache pas et chacun s’ingénie à trouver la solution.



Jetset veille à accompagner au plus près ses clients pour que chaque projet de voyage se déploie dans les meilleures conditions et que toute question posée ait une réponse adaptée. Avant, pendant et après, chaque étape du voyage mérite une attention soignée et personnalisée. Le suivi du voyage se fait aussi bien en amont que lors de son déroulement soutenu par notre assistance francophone locale dédiée (et offerte aux voyageurs) et nos réceptifs locaux à l’écoute des besoins ou difficultés des voyageurs.



Créez votre cotation à la carte en quelques clics un outil de cotation en ligne très performant sur les Etats-Unis et le Canada. Pas de fioriture visuelle pour cette technologie, tout est fait pour que le système recherche très rapidement toutes les prestations. En 3 minutes et quelques clics il est possible de composer et tarifer un autotour à la carte de 15 nuits avec vols, location de voiture, hébergements et excursions. De nombreux autotours sont chargés et sont entièrement personnalisables en ligne. Pour les plus experts sur ces destinations, il est aussi proposé de partir de zéro et de concevoir intégralement son itinéraire en ajoutant tous les composants nécessaires au voyage. Le choix des vols et des hébergements se fait en temps et en disponibilité réels. Du motel à l’hôtel de luxe, les choix sont multiples avec la visualisation précise de la localisation des établissements. Vous pourrez suivre les conseils du spécialiste avec les hôtels estampillés et recommandés par Jetset.



Pour vous connecter à cet outil de cotation, cliquez

Renseignements et cotations :

01 53 67 13 00

cotation@jetset-voyages.fr



Réalisez vos cotations à la carte en ligne :

www.jetset-voyages.fr



Demandez vos codes Jetset à Cécile

crecherchant@premiumtravel.fr



Une question d’ordre commercial ?



Contactez Valérie au 06 70 79 02 09

valerie.onno@premiumtravel.fr

ou

Chrystelle au 07 84 09 27 28

chrystelle.hamel@premiumtravel.fr

