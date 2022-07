Nouveau voyagiste, Emmanuel Jaulin met le cap O-Nord !

Pour la clientèle individuelle, le voyagiste a ouvert en BtoB, des GIR sur la fin d'année, avec réveillons pour Noël et le Nouvel An en Laponie, " un produit qui plait habituellement aux voyageurs français. "



Les séjours 6 jours et 5 nuits, en pension complète comprennent une multitude d'activités et les clients des agents de voyages seront accueillis et accompagnés d'un représentant du TO. Un numéro d’urgence accessible 24h/24 leur sera aussi communiqué.



O-Nord mise sur des groupes restreints, limités à 20 personnes, pour les deux fêtes de fin d'année.



Et pour stimuler les ventes, tous comme ses confrères ayant une plus importante renommée, le voyagiste offre une ristourne de 150 euros pour les réservations effectuées avant le 30 août 2022.



Les groupes ne pas en reste, avec des départs programmés dès 10 à 15 participants.