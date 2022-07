Défaillances d'entreprises : un bel été avant la dégringolade ?

Avant de jouer les oiseaux de mauvais augure, poursuivons notre tour de France du tourisme.



Alors que les agences de voyages font mieux que l'économie globale, l'hôtellerie et restauration observent une courbe des défaillances toujours à la hausse.



Pour les restaurants (assis), c'est un peu la soupe à la grimace, avec 536 défauts d'entreprise, contre 245 lors du 2e trimestre 2021.



" La hausse est brutale, mais habituellement les défaillances dans ce secteur sont de 800 par trimestre.



D'un côté les consommateurs sont plus frileux qu'avant le covid, puis il y a plus d'offres et moins de demandes, donc la courbe ne va pas s'inverser, " prédit le directeur des études Altares.



Dans le même temps, l'hôtellerie tient massivement debout.



Les défaillances n'ont pas dérapé, avec la fermeture de seulement 42 hôtels, contre 45 en 2020 et 70 en temps normal.



" Autant l'offre est pléthorique dans la restauration, autant dans l'hôtellerie, elle correspond aux besoins. De plus, le secteur a profité de la pandémie pour investir.



Les mois à venir seront importants (inflation, PGE à rembourser... ndlr). Il va falloir que les voyageurs soient au rendez-vous et que la trésorerie ne fonde pas trop vite, " analyse Thierry Millon.