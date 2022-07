Aérien : grèves, annulations, attentes... un problème structurel ? 🔑

Et alors que l'imaginaire autour des métiers du secteur s'érode, il serait temps de réenchanter l'aérien tout comme le tourisme.



" Je ne sais pas si le ré-enchantement et les revendications seront compatibles avec la réalité du marché de l'aérien.



Dans des compagnies, le métier d'hôtesse de l'air n'est autre que celui d'une vendeuse derrière un trolley, nous sommes loin de l'image glamour de l'aérien dans les années 80 ou 90, " estime le président du Bureau d’Air Austral du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL).



Si par le passé le turn-over permettait de maintenir le niveau des prestations et de compléter les trous dans la raquette, l'été 2022 ne le permet plus. Pour le directeur de la Chaire Pégase, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure.



" Les candidats sont nombreux, sauf que les décisions prises pour constituer les équipes l'ont été durant la vague d'omicron. Une période délicate pour l'aérien. Ces problématiques devraient disparaître sans trop de difficultés.



Pour les compagnies, je pense que le problème n'est que conjoncturel, " prédit Paul Chiambaretto.



Sauf qu'au sujet des aéroports, la problématique du recrutement serait bien plus structurelle et pérenne.



Autant pour un pilote et un PNC, il est relativement complexe de transposer ses compétences dans un autre domaine d'activité, autant pour une vendeuse de boutique ou à la sécurité, la gymnastique a été plus aisée.



Il serait donc relativement compliqué d'attirer de nouveaux talents, tout en proposant des petits salaires et en travaillant dans des établissements excentrés des villes.



" Concernant les aéroports, le problème est plus structurel. Pour attirer de nouveaux salariés, ils n'auront pas d'autre choix que d'augmenter les salaires et donc à l'arrivée, les redevances aéroportuaires.



Nous constatons aussi avec le covid une saisonnalité accrue, " poursuit le professeur à l'école de commerce de Montpellier.



Finalement l'aérien ne dépareille pas dans une industrie du tourisme de masse qui fait une course au prix, pour attirer toujours plus de clients. Cette fuite en avant entraîne une déqualification de son personnel, une paupérisation de ses forces vives et un désenchantement.



Peut-on encore réveiller la Belle au bois Dormant ?