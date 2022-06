Grève Ryanair : "le conflit va continuer pendant l'été..."

Une fois que le candidat découvre les conditions de travail et le salaire, généralement l'expérience tourne court.



Alors certes, la grogne et les pratiques ne datent pas d'aujourd'hui, mais face à une reprise bien plus importante qu'attendue, les équipes sont exténuées et pendant ce temps l'entreprise se montre inflexible.



" Nous ne demandons pas grande chose, juste qu'ils appliquent la loi.



Le préavis est illimité, donc s'il n'y a aucune réaction de la direction et des pouvoirs publics, alors le mouvement continuera. Pendant l'été, nous allons continuer, " prévient Stéphane Salmon.



Ainsi, le personnel peut être appelé à cesser le travail à différentes dates durant toute la saison estivale, la plus rémunératrice pour les compagnies aériennes.



Pour l'heure, aucune échéance n'a été fixée, pour poursuivre le conflit, mais une décision devrait être prise prochainement.



Le covid a entraîné un basculement de la relation au travail, mais aussi du rapport de force entre les salariés et les directions des entreprises.



Avec la reprise du voyage qui va au-delà des espérances du secteur pour l'été 2022, assistons-nous à la fin du modèle low-cost ? Le présent nous dit que oui, mais l'avenir nous apportera la véritable réponse.