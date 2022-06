Ryanair : les grèves vont toucher près de 600 000 voyageurs en Europe

des baisses de salaires imposées sous la menace de licenciements collectifs massifs

dialogue social

des accords sociaux locaux sont attaqués par la direction devant les tribunaux

Il va falloir se préparer à un nouveau week-end de chaos dans le ciel Français et Européen.En effet, en réponse à une grève européenne dans les rangs de Ryanair, le SNPNC Le syndicat français dénonce "," une absence de "" et le fait que la plupart "".Les revendications sont nombreuses et se retrouvent un peu partout en Europe.Les conséquences seraient d'ores et déjà très importantes pour Ryanair.