Ryanair : tolérance zéro envers les comportements inappropriés à bord

Il est inacceptable que des passagers subissent des perturbations à cause du comportement inapproprié d’un seul individu. C’est malheureusement ce qui s’est produit à bord de ce vol entre Glasgow et Cracovie en juin 2024, contraint d’être dérouté vers Rzeszów en raison du comportement perturbateur d’un passager.



Aujourd’hui, nous saluons la décision du tribunal de district de Cracovie, qui illustre l’une des nombreuses conséquences auxquelles s’exposent les passagers perturbateurs dans le cadre de notre politique de tolérance zéro. Nous espérons que cette action servira de dissuasion pour prévenir d’autres comportements de ce type et garantir que passagers et équipage puissent voyager dans un environnement confortable et respectueux

La compagnie rappelle son politique de tolérance zéro à l'égard des comportements perturbateurs à bord.