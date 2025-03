Ryanair dit stop aux cartes d'embarquement papier dès novembre 2025

Ryanair est la compagnie aérienne n°1 en Europe en termes de choix, de tarifs bas et de service client. Ce passage à des cartes d'embarquement 100 % dématérialisées à partir de novembre 2025 nous permettra d'offrir une expérience de voyage améliorée à nos clients, rationalisée via l'application myRyanair pendant notre programme hivernal moins chargé. Cela sera particulièrement utile aux passagers en cas de perturbations, car cela facilitera les mises à jour en temps réel de notre centre d'opérations directement sur les téléphones des passagers, et leur fournira également des options de vol alternatives et proposera des transferts ou des options d'hébergement à l'hôtel si nécessaire.



Comme dans d'autres secteurs de la billetterie (concerts, salles de sport, train, etc.), il y a eu un basculement massif vers l'utilisation du mobile, et avec près de 80 % des clients de Ryanair utilisant déjà l'application myRyanair, il est temps de faire passer les passagers restants au numérique, ce qui leur permettra de réduire leur empreinte carbone et de bénéficier d'une expérience de voyage plus fluide et améliorée à partir de novembre 2025, alors que Ryanair continue de croître pour atteindre 300 millions de passagers au cours de la prochaine décennie.

Dara Brady , directeur marketing de Ryanair, a déclaré :