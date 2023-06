Ryanair a renoué avec les bénéfices en 2022-2023

d'intervenir et de prendre des mesures immédiates en protégeant les survols afin d'éviter que des milliers de passagers européens ne soient perturbés

Alors que le contrôle aérien français sera en grève ce jeudi 16 février 2023, Ryanair interpelle à nouveau la Commission européenne et lui demande "".Au Maroc, Ryanair annonce un programme hiver renforcé avec un avion supplémentaire basé à Marrakech. Au total la low cost dispose de 2 autres bases dans le pays : Fès et Agadir et dessert Rabat et Tanger.Le week-end dernier, plusieurs syndicats européens de Ryanair entraient en grève, dont le SNPNC en France. Alors que la direction évoque des "perturbations mineures", à Marseille 55% des vols ont été annulés et 50% dans toute la France. Le syndicat réclame tout simplement que les hôtesses et Stewards, pour la plupart payés au SMIC, puissent boire et manger en vol. Le préavis est illimité. "S'il n'y a aucune réaction de la direction et des autorités gouvernementales, nous continuerons la grève chez Ryanair. Le conflit va perdurer durant l'été" annonce Stéphane Salmon, le secrétaire général adjoint du SNPNC.Ryanair et Amadeus ont signé un accord de distribution. Les offres aériennes de la compagnie seront à nouveau revendues sur la plateforme du GDS.Alors que les trafics aériens reprennent forts sur les liaisons moyen-courriers, les pratiques douteuses de certaines compagnies à bas-coûts reviennent aussi et le dialogue social se tend nettement avec les navigants, notamment chez Ryanair, Volotea, easyJet ou encore Vueling.La Compagnie irlandaise s'apprête-t-elle vraiment à quitter le Royaume ? Les rumeurs dans la presse marocaine ont fait état à plusieurs reprises, ces dernières semaines du ras-le-bol de la low cost, lassée d'attendre une ouverture des ciels qui n'est toujours pas au rendez-vous. Qu’en est-il vraiment ? Décryptage.