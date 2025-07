FairMoove Solutions lance une plateforme pour les hôteliers et restaurateurs

Forte de plus de 15 ans d’expérience dans la mesure d’impact environnemental, FairMoove Solutions a développé une base de données métier nourrie de centaines d’analyses d’établissements.



Elle permet d’affiner les calculs, de recommander des actions ciblées et d’offrir un accompagnement sur mesure, en particulier pour les groupes hôteliers ou projets complexes.



" Ce que nous proposons, c’est une nouvelle manière d’aborder le reporting environnemental dans le tourisme : plus rapide, plus stratégique et mieux intégré à la réalité du terrain ", explique Hubert Vendeville, CEO de FairMoove Solutions.



Plusieurs acteurs reconnus du secteur ont déjà testé l’outil, parmi lesquels le Von Stackelberg Hotel ou encore l’Iberostar Isla Canela, avec des retours enthousiastes.