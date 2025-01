On a testé le Top Clubs en immersion by Fairmoove King Baobab Lodge, au Sénégal

Propriétaire du King Baobab Lodge, Ibrahima Sarr est une figure locale de l’hôtellerie sénégalaise. Il est, par ailleurs, directeur de l’hôtel Les Filaos, à Saly. Plus de 90% des 50 personnes qui travaillent dans l’établissement viennent des villages voisins.



Dans cet environnement isolé où les touristes sont peu nombreux, il a imaginé un petit hôtel à l’allure de village sénégalais. Ouvert depuis quelques semaines, le site est encore « sec » et l’on attend avec impatience que la végétation s’épanouisse.



Les 30 chambres (dont 6 familiales avec quatre couchages et deux salles de bain) sont réparties dans 15 bâtiments qui déclinent l’habitat traditionnel. Elles sont vastes, de 31 à 65 m2 pour les chambres familiales. La décoration est simple : des murs blancs où sont accrochés quelques masques et vanneries locales.



Elles proposent un confort moderne : climatisation, télévision (plusieurs chaînes françaises), réfrigérateur, coffre-fort, machine à café et bouilloire. On regrette l’absence de rideaux sur la porte vitrée, qui laisse passer la lumière et dérange le sommeil. Le wifi (gratuit) est disponible uniquement au restaurant et à la réception.



La salle de bain regroupe les toilettes et une douche à l’italienne. Petit écart au cahier des charges, avec des dosettes de savon et shampoing qu’il serait bon de remplacer par un distributeur.