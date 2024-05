TravelAssist : investirez-vous aux côtés de Jean-Pierre Nadir ?

" Nous voulons être le one stop shop, donc le guichet unique du voyageur vis-à-vis de sa marque de voyage.



Nous sommes en interaction avec les tour-opérateurs, les compagnies aériennes et les différents prestataires, comme les loueurs de voiture, etc, " estime Tristan Daube.



Une position qui sera possible lorsque la solution sera présente dans les CRM des agences de voyages.



Pour cela, l'enjeu des prochains mois sera de se connecter à Orchestra, MB3M, Gestour ou encore à Viaxoft. Et pour réaliser l'opération, il est indispensable de bénéficier de moyens que la start-up ne possédait pas jusque-là.



" Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les tunnels de vente des agents, donc ils doivent nous rajouter manuellement. Non seulement cela prend du temps, mais en plus, ils doivent penser à nous.



Demain ils auront juste à cliquer sur le logo TravelAssist, pour vendre notre prestation, " poursuit le dirigeant stéphanois.



Un tour de force technologique qui sera l'un des principaux leviers d'acquisition clients.



Sans cela, les chiffres de la start-up n'étaient pas ridicules, puisqu'elle a accompagné l'année passée pas moins de 3 500 voyages, pour le compte de 500 clients BtoB, dont certains grands comptes comme Showroom Privé Voyage, Carrefour Voyages ou encore Worldia.