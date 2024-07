Comment le tourisme crée de la valeur pour les investisseurs et les collectivités

De son côté, le Groupe hôtelier international The Lux Collective a également mis en place depuis 2018 une démarche de création de valeur pour et avec son écosystème, et notamment l'environnement, en lançant son concept d' Innovation Challenge .



Ce dernier permet à chacun des hôtels du Groupe de répondre à un projet impliquant soit le personnel, soit les fournisseurs, voire les clients, avec un impact positif sur l'environnement.



A l'île Maurice, l'équipe du Lux Le Morne a ainsi imaginé le programme « Zero Food Waste » (pour zéro déchet alimentaire).



« Il a fallu analyser les sources du déchet alimentaire, les mesurer, pour voir comment les diminuer, voire complètement les éradiquer , a expliqué Justine Vergeot, responsable ventes et marketing de The Lux Collective.



Pour cela, nous avons notamment travaillé en amont avec les fournisseurs pour calculer au mieux les achats en fonction du taux d'occupation de l'hôtel ou de sa fréquentation. Je schématise un peu, mais pour vous donner un exemple, nous allons commander davantage de poisson s'il y a plus de Français présents, et davantage de viande si la clientèle est en majorité anglophone ».



La distribution de la nourriture des buffets a aussi été améliorée - en optant notamment pour des assiettes plus petites afin de réduire la taille des portions et donc le gaspillage alimentaire - ainsi que la sensibilisation des clients.



Enfin, The Lux Collective s'est rapproché des localités pour redistribuer une partie des repas qui n'ont pas été servis, à des personnes dans le besoin, ou dans des écoles. Ces déchets permettent aussi d'alimenter des fermes et des associations de protection des animaux qui ont besoin de récupérer de la nourriture, et en dernier recours, partent au compostage.



« Aujourd'hui, le programme permet de distribuer un peu plus de 500 repas par mois, et de réaliser un peu plus de 600 kilos de compostage par mois , poursuit Justine Vergeot.



Le programme a même été validé par l'AHRIM, qui est l'Association des Hôteliers et Restaurateurs de l'Ile Maurice, avec le soutien d'une ONG, et s'étend aux autres hôtels LUX de l'Île Maurice, de la Réunion, des Maldives et d'autres à venir ». Ce projet issu du tourisme est devenu un cercle vertueux de création de valeur pour l'environnement et l'écosystème.