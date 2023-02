Pact for wildlife, le tout 1er label d’écotourisme animalier

Les professionnels ont la mission de protéger l’environnement puisque c’est ce qu’ils proposent à leurs voyageurs de découvrir. Encore faut-il en connaître les problématiques, parfois pas si simple à appréhender.



C’est la raison pour laquelle le binôme de Lioness Consulting a créé une formation, complétée aujourd’hui par un label.



Comme l’indique Aurélie Orengo-Berthet, « être labellisé sans la formation, ça n’aurait pas de sens, ce serait du greenwashing : avec la formation, on est dans l’accompagnement, pour aider les pros à évoluer et ensuite leur donner l'occasion d'être labellisés ».



Le label s’appuie sur un audit préalable. Le prix est sur devis. Il dépendra de l’offre : est-ce un guide sur place qu’il faudra venir auditer, ou une agence de voyage dans la rue d’à côté, quel est le niveau d’engagement, depuis quand est-il en activité… Mais les cofondatrices de Pact for Life le veut abordable, pour le rendre accessible au plus grand nombre.



« Notre expérience joue pour nous complète Justine Frédéric. On a une bonne connaissance du terrain, souvent, il suffit de voir la brochure pour avoir plein d’indices. En regardant l’offre, le lieu, on peut savoir de quel sanctuaire ou de quel prestataire il s’agit ».



Pour le rendre accessible à tous, le label est divisé en 3 niveaux : le refus de vente, l’offre alternative et enfin l’engagement actif.



L’association se lance à peine, et les critères ne sont pas encore tous validés. Pour autant, on sait déjà qu’ils sont pensés pour pouvoir évaluer les tour-opérateurs, les revendeurs et les prestataires d’activités.