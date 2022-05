L'écotourisme animalier s'affirme et mange du lion

« les seules expertes francophones du bien-être animal en milieu touristique »

« En refaisant nos conditions générales de vente, justement par rapport à la notion de respect des animaux, on s’est rendu compte que cela allait de pair avec la sécurité des voyageurs,

Faire attention à la proximité avec les animaux, c’est pour eux, mais c’est aussi pour nous et la pandémie l’a bien montré, en mettant en avant la notion de zoonose.



La crise a mis l'accent sur la trop grande proximité entre l’humain et les animaux sauvages. L’écotourisme animalier permet une interaction améliorée, plus respectueuse pour eux et moins dangereuse pour le touriste, des animaux qui sont en meilleure santé et c'est un outil fort contre ces zoonoses. Cette partie, là aussi est un argument fort. C'est la sécurité du voyageur et c'est la sécurité de retour chez lui »

Pour aller plus loin dans la démarche, Aurélie Orengo-Berthet s’est lancée dans la production de séjour. Avec, elle et Justine Frédéric revendiquent d’êtreElles proposent des formations pour les pros et des séjours pour les voyageurs.Au-delà de la lutte contre la maltraitance animale,racontent-elles.