E-Learning : l’écotourisme et la faune sauvage à portée de clic

« Nous conseillons de suivre les modules dans l'ordre, car ils suivent une suite logique » précise Justine Frédéric.



Notre rapport à la nature :



Cette première formation est gratuite. Il s’agit d’une introduction au sujet, pour pouvoir commencer avec un premier bagage. Les deux formatrices y posent les bases de la biodiversité, et donnent les principales définitions autour de la notion de tourisme durable.



Les dérives du tourisme sur la faune et l'environnement :

C’est l’envers du décor. Il s’agit d’expliquer les impacts du tourisme sur la faune (maltraitance, dérangement...) et sur l'environnement (pollution, destruction...).



Écotourisme : concilier tourisme et biodiversité :

La phase pratique et métier démarre. Le professionnel va apprendre ce qu’est l’écotourisme, et comment construire un circuit touristique qui respecte et protège la faune sauvage.



La Communication :

Quels mots choisir ? Comment amener ses fournisseurs vers le changement ? Comment sensibiliser ses clients et communiquer sur ses engagements ?



Agir pour optimiser son impact écologique :

Le climat agit sur la biodiversité et inversement. Pour ce dernier module, c’est l’impact carbone qui sera traité sous le prisme de la biodiversité : de quelle manière la préservation des milieux permet d'agir sur l'impact carbone ?