La Route des Voyages a été rachetée !

Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie de croissance visant à asseoir notre position d’acteur incontournable du voyage expérientiel haut de gamme.



La Route des Voyages partage nos valeurs de qualité, d’authenticité et de souci du détail,

Une page se tourne et une autre s’ouvre… Je suis convaincu que le rapprochement de La Route des Voyages auprès d’ Elux Groupe a du sens et sera porteur d'avenir, tant les complémentarités sont évidentes et les synergies à mettre en oeuvre multiples,

Par ce rachat, Eluxtravel entend mieux répondre à la demande des voyageurs les plus exigeants." a déclaré Frédéric Savoyen, le PDG d’Elux Groupe.Les deux marques sont vouées à cohabiter, tout en maximisant les synergies, dans le but de proposer des offres exclusives.Une page se tourne pour le créateur du mini-réseau. Bernard Patron âgé de 65 ans laisse donc son bébé à un groupe ambitieux qui entend se positionner sur la scène nationale et internationale, comme le spécialiste du voyage de luxe." a-t-il commenté. En 2023, la Route des Voyages avait été candidate aux Césars du Voyage Responsable.