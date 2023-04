F. Savoyen (Eluxtravel) : "Les CSP+ cherchent des voyages plus authentiques"

Travelchic

"Aujourd'hui,

les clients ne veulent plus 'faire' une destination, ils veulent la vivre, se l'approprier et revenir avec des souvenirs inoubliables après avoir vécu un panel d'émotions qui ont rendu leur voyage unique et surprenant".

"expériences"

"Ce qui nous intéresse, c'est l'ultra-personnalisation. Nous partons toujours du mode de vie de nos clients, de leurs envies et de leurs passions pour construire un voyage autour"

"Ce n'est pas obligatoire. Il s'agit de proposer à nos clients quelque chose d'exceptionnel qu'ils n'arriveraient pas à faire par eux-mêmes"

Si les bons résultats d'Eluxgroupe reflètent le dynamisme du marché du luxe, Frédéric Savoyen n'en observe pas moins, depuis dix ans, uneC'est lui qui a fondé l'agence de voyages en ligne "" devenue "Idiliz", rachetée depuis par Misterfly, avant de se lancer sur un créneau encore plus exclusif : le voyage cousu main pour les voyageurs les plus exigeants.A l'en croire, les magnifiques palaces et les séjours idylliques dans des Resorts de rêve ne suffisent plus à combler une partie de la clientèle qui tend à s'en détourner.dit-il,Lui fait-on observer que le termemis en avant à tout bout de champ est un peu galvaudé, et Frédéric Savoyen rétorque :Les "salons du voyage" (c'est à dire les agences situées à Versailles, à Paris 7e et 16e ainsi qu'à Rouen. NDLR) permettent aux "travel designers" (agents de voyage. NDLR) d'Eluxgroupe d'échanger avec les clients pour mieux cerner leurs attentes.Le voyage doit-il être totalement exclusif ?. Il revient donc à l'équipe de production de Luxtravel de dénicher des hôtels luxueux qui ont une âme, des lieux improbables et des expériences de luxe, véritablement inédites.