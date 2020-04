Eluxfrance : "Nous faisons le pari de nous ouvrir aux agences françaises"

TourMaG.com - La France pourrait-elle représenter l'unique façon de sauver l'été 2020 ?



Frédéric Savoyen : C'est une façon de le sauver.



Nous avions de nombreuses arrivées prévues, avec des clients principalement nord-américains, mais ils ne pourront pas venir.



Notre objectif est de reporter une partie de ce volume d'affaires, qui ne sera pas réalisé, sur une clientèle domestique. Le modèle Eluxfrance étant exclusivement BtoB, nous faisons le pari de nous appuyer et de nous ouvrir aux agences françaises.



Même si nous connaissons bien la France, ouvrir les bonnes portes, connaître le bon guide ou la vendre ne sont pas des choses aussi faciles que nous pourrions le penser.



Pour tout vous dire, l'idée est venue suite à différentes discussions avec des confrères TO qui recevaient des demandes de la part de la clientèle, mais sans savoir quoi leur répondre.



Nous nous sommes proposés de les aider. Nous avons déjà fait quelques programmes, l'adéquation étant bonne, nous avons décidé d'élargir notre offre au plus grand nombre.



TourMaG.com - A quoi ressemble cette programmation sur-mesure ?



Frédéric Savoyen : Bien souvent, nous avons des demandes de clients qui partent d'un point A pour rejoindre un point B, régulièrement c'est le retour dans la famille, et ils nous demandent de leur concocter un circuit sur-mesure.



Nous avons aussi un concept surprise, pour répondre aux indécis : nous définissons l'arrivée et le départ, puis un budget nous permettant de créer un itinéraire.



Chaque matin le client ouvre une enveloppe, avec les activités de la journée, les visites, les repas et l'hôtel, avec la possibilité de changer en direct selon ses besoins.



Nous proposons un peu d'aventure et de découverte de la France. Nous allons mener des actions auprès des agences de voyages pour faire connaître nos produits.



Nous n'allons pas proposer des vols, des locations, des hôtels secs, car les agences de voyages n'ont absolument pas besoin de nous.



TourMaG.com - Vous allez faire face à une clientèle expérimentée, connaissant bien le pays, prévoyez-vous d'adapter votre programmation ?



Frédéric Savoyen : Bien sûr, le client américain aura beaucoup moins de temps, nous retravaillons nos programmes et nos propositions sur des itinéraires plus longs, mais aussi plus dans le détail.



Effectivement, tous les Français connaissent les plages du Débarquement, mais l'arrière-pays est moins connu et pourtant, il a de véritables richesses à offrir.



Les demandes se focalisent pas mal sur la Bourgogne, le Sud-Ouest et la Provence, mais nous en avons de plus en plus sur la Normandie.



Nous avons une ou deux demandes par jour, ce n'est pas non plus la folie, mais ce sont des beaux dossiers.



Nous permettons aux agences de voyages de pouvoir toucher aussi une rémunération, par contre nous vendons au prix net, en margeant autour de 15% et même plus.



Etant donné que nous demandons aux agences de bien connaître les besoins de leurs clients, pour créer le séjour parfait, cela nécessite du travail. La valeur ajoutée et le conseil ont un prix.