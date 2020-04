Jean-François Rial : "Comment voyagerons-nous après la pandémie ?"

(...) À son niveau, le secteur du voyage subira la mise en place de taxes écologiques diverses, comme des taxes sur la biodiversité, les réserves naturelles et une véritable taxe carbone conséquente, calculée sur les émissions liées aux déplacements, (...)L’impact de ces taxes conduira forcément à(...). L’époque des voyages à prix toujours plusbas, réservés au dernier moment, la multiplication des séjours courts et des city breaks semble bien en passe d’être révolue. (...)Ainsi le tourisme va s’insérer dans la transition écologique des pays qui ne pourront plus continuer à détruire leurs écosystèmes. Fini les dommages infligés aux parcs naturels pour édifier des complexes hôteliers,Il n’est plus possible d’observer, d’une part, le tourisme et, de l’autre, le tourisme responsable. L’ensemble de l’activité doit être en phase avec la planète. (...)(...) Notre pays sera bien sûr touché et plus encore que les autres du fait de sa place de leader dans le tourisme international et moyen terme, une grande partie de ses effectifs sera au chômage technique.(...) Les exemples caricaturaux du tourisme de masse du Mont-Saint-Michel ou du tourisme de shopping dans les grands magasins nous le rappellent. Par sa diversité unique et son patrimoine exceptionnel,