Le groupe Voyageurs du Monde enregistre des résultats inédits en 2024

Pour 2025, Voyageurs du monde a achevé sa plateforme technique de développement international multilingue et multidevise (web et IT) et a débuté début 2025 une activité en Suisse alémanique (dans le prolongement de l'activité existante en Suisse romande) avec l'ouverture d'un site web en langue allemande et d'une agence à Zurich En Egypte , le Groupe complète son offre de voyages sur mesureL'activité Aventure a poursuivi le déploiement de son offre d'une gamme de voyages sur-mesure qui permet de développer les voyages en individuel. Par ailleurs,En ce qui concerne l'activité vélo, le Groupe a complété sa présence internationale suite à l'acquisition de Merlot Reiser (Norvège), de Ciclotourisme (Espagne) et d'Ekilib (Canada).A l'international, le Groupe continue d'étudier des opportunités de croissance externe sur ses métiers historiques.Au 31 mars 2025, les départs acquis 2025 (variation exprimée par rapport aux départs acquis 2024 à la même date), sont en progression que de 8,5%. Ils représentent 76% du chiffre d'affaires 2024.