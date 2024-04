Voyageurs du Monde : un exercice hors norme profitable aux salariés et... aux actionnaires ! 🔑

Cette activité est actuellement en essor. Elle représente 16% du chiffre d’affaires total du groupe, pour près de 38% des clients.



Et la verticale est amenée à se développer toujours plus, notamment grâce à l'acquisition d'Ekilib - Le Monde à Vélo, entrainant de bons résultats économiques et financiers qui seront aussi redistribués aux... salariés.



" Autre chose importante pour nous et nos salariés : nous allons effectuer une redistribution importante, puisque nous allons répartir plus de 20% de la richesse créée.



En tout, près de 18 millions d'euros sont reversés à nos équipes sous forme d'intéressement ou de prime de participation, " annonce le PDG de Terres d'Aventure.



Parmi toutes ces bonnes nouvelles, l'activité des 18 agences de voyages n'a pas été épargnée par le revenge travel.



Les points de vente ont aussi vu leurs effectifs grossir. Depuis la crise sanitaire, l'entreprise permet à ses salariés qui ne sont pas directement liés à la vente de pouvoir s'installer en province.



" Ils peuvent travailler dans nos agences et déménager. Nous parlons là des services comptables, informatique, etc.



Nous voulons leur permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles, le télétravail reste aussi toujours d'actualité au rythme de 2 jours par semaine, " poursuit sur le volet social, le dirigeant.