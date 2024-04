Défaillances d'entreprises : "Le voyage tourne la page du covid" 🔑

TourMaG.com - Tout semble aller pour le mieux pour le secteur du voyage...



Thierry Millon : Il ne faut pas non plus idéaliser la situation.



Elle n'est pas simple. Les agences physiques ont en face d'elles des compétiteurs digitaux qui font évidemment très mal à leur business, ils n'ont pas les mêmes charges d'utilisation.



Le digital se porte mieux et cela reste un peu compliqué pour le physique.



Malgré tout, les points de vente physiques peuvent s'appuyer sur le fait que le digital génère parfois des situations très inconfortables pour les clients.



L'avantage des agences au coin de la rue est d'avoir une personne physique en face du client. C'est rassurant et c'est aussi un gage de qualité de service, ce que n'offre pas toujours le digital.



Le secteur fait aussi face à des tensions géopolitiques croissantes, la confiance et l'accompagnement sont donc d'autant plus importants dans ces moments.



Pour le voyage, le plus judicieux est de proposer un mix, avec une présence sur le digital et une physique, comme nous le voyons aussi sur les métiers de l'habillement.



Le niveau de défaut ne reste pas trop haut, même si c'est toujours un peu tendu, surtout quand vous avez des charges fixes conséquentes comme c'est le cas pour les agences physiques.



Je reste positif pour l'industrie du voyage, car une dynamique et un allant ont été retrouvés.



Ces signaux sont importants. Ils redonnent confiance aux prêteurs et aux partenaires. Nous regardons aussi les comportements de paiement des entreprises et sur le secteur, il n'y a pas de dégradation, ni de tension particulière.