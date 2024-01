Remboursement PGE : Le gouvernement offre un sursis supplémentaire

Ce niveau reflète un mouvement de rattrapage qui concerne tous les secteurs de l'économie mais de manière hétérogène.



Le nombre annuel de défaillances reste encore sensiblement inférieur au niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019 (59 342), avant la pandémie de COVID-19,

Il offre la possibilité pour les acteurs rencontrant des problématiques de remboursement des PGE, de pouvoir discuter avec la Médiation du crédit, afin d'obtenir un étalement de PGE sur une durée de 2 à 4 années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial.Les entreprises aidées conservent malgré tout la garantie de l’État.Le gouvernement a décidé d'étendre cette facilité, dans un contexte économique et géopolitique tendu.Alors que les faillites et les difficultés se font de plus en plus nombreuses dans les secteurs de l'habillement et de l'ameublement,D'après la Banque de France, à fin décembre 2023, la France a enregistré 55 492 défaillances d'entreprises." explique l'institution.